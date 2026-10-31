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SARONNO – La difesa e le difficoltà a rimbalzo sono gli aspetti sui quali la Robur Saronno dovrà lavorare dopo la sconfitta casalinga contro la Bocconi Milano. Al termine della partita di sabato sera, persa 72-95 al PalaRonchi di via Colombo nella settima giornata di serie B Interregionale, l’allenatore saronnese Matteo Bonassi ha analizzato gli errori della propria squadra, soffermandosi soprattutto sui troppi punti concessi agli avversari. «In primo luogo ci sono i punti subiti. Noi non possiamo permetterci di subirne oltre 90», ha sottolineato il tecnico, individuando nella fase difensiva uno dei principali problemi emersi durante l’incontro.

Bonassi ha poi evidenziato le difficoltà nella lotta sotto i tabelloni: «Non siamo stati eccellenti nelle scelte che volevamo fare e sicuramente nemmeno a rimbalzo. Abbiamo concesso tanto e da lì sono arrivati ulteriori canestri su secondi tiri».

Un aspetto particolarmente penalizzante, perché recuperare il pallone dopo un tiro sbagliato dagli avversari avrebbe consentito alla Robur di sviluppare nuove azioni offensive e cercare punti in transizione.

Lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno, che porterà i biancazzurri in Piemonte: «Sarà la nostra prima trasferta un po’ più lunga. Sabato prossimo andremo a giocare contro Crocetta, un’altra partita sicuramente non facile».

La partita. Robur e Bocconi hanno chiuso il primo quarto in parità, 22-22, prima dell’allungo milanese sul 45-53 all’intervallo. Decisiva la terza frazione, nella quale gli ospiti hanno trovato una serie di triple portandosi sul 58-76. Nell’ultimo quarto la Bocconi ha consolidato il vantaggio fino al definitivo 72-95.

31102026