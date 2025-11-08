Basket serie B, brutta Robur Saronno cede al fanalino di coda
CREMONA – Quinta sconfitta consecutiva per la Robur Saronno, stavolta – sabato sera – alla Palestra Spettacolo di Cremona contro i locali della Sansebasket, che sinora avevano sempre perso. Cremonesi in vantaggio praticamente per tutta la gara, prima frazione più nettamente favorevole ai padroni di casa con i roburini comunque a limare lo svantaggio prima del riposo (32-37). Seconda parte con rimonta Robur, a 8′ dalla fine anche in temporaneo e breve vantaggio Robur ma finale di partita per Cremona che allunga sino al 63-57 definitivo.
Si è giocato per la settima giornata del campionato di basket maschile serie B Interregionale.
(foto e video: Luca Anasaloni, allenatore della Robur Saronno)
