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SARONNO – Ventisette punti, una prestazione da protagonista e una vittoria sul campo della capolista Monferrato che ha un significato particolare. Simone Caglio è stato il trascinatore della Robur Saronno nel successo per 84-79 conquistato domenica pomeriggio a Casale Monferrato. Per il giocatore biancazzurro, tornato in campo dopo un lungo periodo condizionato dagli infortuni, è stata anche una serata di grande emozione, come racconta nella video intervista del dopogara. «Oggi ho cercato di dare tutto quello che avevo – spiega Caglio – Mi è dispiaciuta un po’ la reazione del pubblico. Posso capire che la mia esuberanza, vista da tifoso, possa dare fastidio, però mi sarebbe piaciuto che ci fosse stata un po’ più di comprensione per un giocatore che è stato fuori tanti mesi e che, alla prima grande prestazione, sfoga così la propria felicità e il proprio entusiasmo».

Il riferimento è all’atmosfera particolarmente accesa del palazzetto di Casale, dove il giocatore saronnese ha vissuto una serata da protagonista, senza nascondere le proprie emozioni. Caglio, però, vuole soprattutto condividere i meriti della vittoria con i compagni. «Devo solo ringraziare i miei compagni, che hanno fatto una grande prestazione. Ho già vissuto un’annata simile a questa con una squadra molto giovane e ho la tendenza a cercare di trascinare tutto il gruppo, partendo dalla difesa, dal mio gioco duro e cercando di contagiare tutti con il mio entusiasmo». Un atteggiamento che, secondo il giocatore, sta dando risultati nelle ultime giornate, nelle quali la Robur ha conquistato due successi di grande valore.

«Sono contento che questo stia accadendo, visto la vittoria contro Cagliari e oggi quella contro la capolista, che è una grandissima squadra, con giocatori del calibro di Nicola Martinoni, che non ha bisogno di presentazioni». Ma è soprattutto il percorso personale a rendere speciale la prestazione di Casale. Caglio non nasconde l’emozione per essere tornato a esprimersi a questi livelli dopo due infortuni e tanti mesi lontano dal campo.

«In questo momento sono su di giri, perché una prestazione così, dopo tanti mesi e dopo soltanto quattro partite, significa molto. Mi sono sentito dire mille volte che dopo due infortuni tanti non ce la fanno. Io non ho mai avuto il minimo dubbio e so che continuerò a fare meglio».

Una convinzione che il giocatore ribadisce anche guardando alle prossime sfide: «Considero questa prestazione soltanto un punto di partenza».

Bonassi: «Caglio si è caricato la squadra sulle spalle»

Parole di grande soddisfazione anche da parte dell’allenatore Matteo Bonassi, che ha definito quella di Casale una vittoria ottenuta giocando «quaranta minuti a grandissimo livello» contro una squadra più quotata.

Il tecnico ha elogiato in particolare Caglio, sottolineandone non soltanto i 27 punti, ma anche il contributo difensivo, la presenza in campo e la capacità di trascinare i compagni. Per Bonassi, le ultime due settimane, con quattro punti conquistati, sono state «due settimane d’oro» prima del turno di riposo previsto nel prossimo fine settimana.

La cronaca della partita

Partenza brillante della Robur, inizialmente avanti prima di subire la rimonta e il sorpasso del Monferrato. Saronno reagisce, trascinata da Caglio, e torna in vantaggio sul 24-22 a sette minuti dall’intervallo, chiudendo il primo tempo avanti 43-40.

Nella ripresa i biancazzurri allungano nuovamente e arrivano all’ultimo quarto sul 61-56. I padroni di casa tentano il recupero, ma la formazione di Bonassi resiste e conquista una prestigiosa vittoria per 84-79, consolidando la propria posizione a metà classifica.

Monferrato-Robur Saronno 79-84. Parziali progressivi: 20-16, 40-43, 56-61, 79-84.

22112026