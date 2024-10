news

CASTELLANZA – Sul suono della sirena, in una partita tiratissima, alla fine la Gemini Mestre l’ha spuntata al Palaborsani, battendo la matricola Az Robur Saronno rimasta in corsa davvero sino all’ultimo secondo (93-94).

L’allenatore dei veneti, Cece Ciocca, non è apparso del tutto soddisfatto della prova dei suoi, “complimento però al Saronno, che se l’è giocata sino alla fine ed avrebbe anche potuto vincere. Si vede che si conoscono a memoria, qui al Palaborsani non sarà facile per nessuno”.

Per la formazione di Mestre un prezioso successo in una gara che si è rivelata davvero tiratissima, per tutto l’arco della partita, e grande gioia per i tifosi ospiti che hanno seguito la loro squadra del cuore sino nel Varesotto, compiendo una lunga trasferta.

26102024