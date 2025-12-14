news

SARONNO – “Sono “sollevato del risultato ma non soddisfatto della prestazione… sarei stato soddisfatto se avessimo giocato tutta la partita come all’inizio. Invece abbiamo poi presi troppi canestri alla fine dell’azione, la partita ad un certo punto è diventata equilibrata e non siamo riusciti più a riprendere in mano la gara, La prestazione di Pellegrini e Fioravanti ci hanno dato una mano… Sollevati per la vittoria che serve anche per caricare i ragazzi”. Così coach Luca Ansaloni della Robur Saronno dopo la vittoria di sabato sera sulla Marnatese.

La cronaca – La Robur Saronno (serie B Interregionale) ritrova gioco, intensità e due punti pesanti superando Marnate 88-79 davanti al pubblico del PalaRonchi. Prestazione brillante, soprattutto sul piano offensivo, che ridà fiducia alla formazione di coach Ansaloni dopo settimane complicate.

La partita si accende subito con un botta e risposta tra Borsani e Presotto, poi sale in cattedra Pellegrini: floater, triple in serie e primo allungo saronnese. L’energia di Fioravanti (22 punti) e il rientro di Acunzo permettono ai biancoazzurri di chiudere il primo quarto sul 30-17. Marnate reagisce e riduce lo svantaggio, ma Pellegrini continua a colpire dall’arco con percentuali altissime, mantenendo Saronno avanti 49-44 all’intervallo. Nella ripresa il ritmo cala e gli ospiti trovano il pari, aprendo una lunga fase punto a punto. Nel finale la gara diventa una sfida di nervi: Borsani porta Marnate sul 74-75, ma Saronno risponde con il carattere dei suoi leader. A due minuti dalla fine, la tripla da distanza siderale di Pellegrini – vero MVP – spacca il match. Le ultime firme sono di Fioravanti e Acunzo, che chiudono la contesa sull’88-79.

Per la Robur la miglior gara della stagione: Pellegrini dominante con 34 punti, 10 rimbalzi, 3 recuperi e un incredibile 8/9 da tre, affiancato da un super Fioravanti. Una scintilla importante per rilanciare la corsa in campionato in vista dell’ultimo impegno del 2025 contro Bocconi Milano.

(foto: il coach saronnese, Luca Ansaloni)

