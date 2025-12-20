MILANO – La pallacanestro saronnese chiude il 2025 con un segnale di netta ripresa. Il successo ottenuto sabato sera al Bocconi Sport Center, nella 14ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, rappresenta molto più di due punti in classifica per la Robur Saronno guidata da Luca Ansaloni. Dopo settimane difficili, segnate da prestazioni complicate e da una serie di sconfitte, la squadra è riuscita a trovare una vittoria pesante proprio nell’ultimo impegno prima della sosta natalizia.

Coach Ansaloni sottolinea soprattutto il valore psicologico del risultato. Chiudere l’anno con un referto rosa, spiega, significa dare una spinta importante al gruppo, restituendo fiducia ed entusiasmo a una squadra che aveva bisogno di ritrovare certezze. Al di là della classifica, il successo di Milano viene letto come un’iniezione di energia utile per affrontare la seconda parte della stagione con uno spirito diverso.

L’allenatore saronnese guarda però oltre la singola partita. La vittoria, secondo Ansaloni, conferma che il lavoro quotidiano svolto dallo staff e dai giocatori sta andando nella direzione giusta, anche se i risultati non sempre lo avevano raccontato nelle settimane precedenti. La prestazione contro Bocconi diventa così un punto di riferimento, non un episodio isolato. Per Ansaloni la chiave sarà proprio questa: insistere su mentalità, lavoro e pazienza per trovare quella costanza mancata nella prima parte del campionato. La pausa natalizia arriva così nel momento giusto, con la consapevolezza di poter ripartire nel 2026 con basi più solide.