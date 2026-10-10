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SARONNO – Soddisfazione per la vittoria, ma anche la consapevolezza che la squadra avrebbe potuto chiudere prima la partita. È questo il bilancio di Matteo Bonassi, allenatore della Robur Saronno, dopo il successo casalingo per 86-75 contro Borgomanero, nella terza giornata del campionato di Serie B Interregionale. «Sicuramente una vittoria che cercavamo, perché Borgomanero potrebbe essere anche una nostra diretta rivale e quindi vincere oggi era importante», ha sottolineato il tecnico saronnese al termine dell’incontro disputato al PalaRonchi di via Colombo.

Bonassi ha evidenziato come la Robur abbia condotto praticamente per tutta la partita, senza però riuscire a prendere definitivamente il largo. «Siamo sempre stati davanti, ma non abbiamo mai chiuso la partita. Avremmo potuto fare sicuramente qualcosina in più. Nel primo tempo abbiamo lasciato tanti canestri semplici, soprattutto in contropiedi che avevamo costruito bene. Potevamo già avere qualche punto di vantaggio in più».

Nel finale Saronno è comunque riuscita ad allungare, conquistando due punti preziosi anche in prospettiva classifica. «Alla fine abbiamo provato anche a vincere con qualche punto in più, senza fermarci ad accontentarci del punteggio. Vincere è una cosa bella, ma bisogna meritarsela e secondo me l’abbiamo meritata», ha aggiunto Bonassi.

Lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno, sabato prossimo in trasferta a Varese. «Non sarà una partita semplice. Loro giocano a un ritmo molto alto, tirano tanto e sono una squadra abbastanza giovane. Sarà una sfida tosta, molto tosta», ha concluso l’allenatore della Robur.

La partita. La Robur Saronno ha battuto Borgomanero 86-75 davanti agli spalti gremiti del PalaRonchi di via Colombo. I padroni di casa hanno chiuso avanti il primo quarto 20-15 e sono andati all’intervallo sul 44-37. Nella ripresa Borgomanero è riuscita a recuperare fino al 44-44 e successivamente al 66-66 nell’ultimo periodo, ma i saronnesi hanno trovato l’allungo decisivo nel finale, conquistando la vittoria con undici punti di margine. I parziali sono stati 20-15, 44-37, 66-61 e 86-75.

10102026