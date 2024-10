news

SARONNO – Dopo il debutto in serie B Nazionale sabato scorso, con la sconfitta contro Faenza, l’Az Robur Saronno ci riprova, ospite stasera al Palaborsani di via Legnano a Castellanza dei Legnano Knights, una delle “grandi” del torneo.

“Rispetto alla gara contro Faenza ci dobbiamo migliorare, contro Legnano è un derby. I legnanesi li avevano già trovati nel torneo Morelli pre-stagionale dinmostadosi come una delle squadre più in palla – fa notare l’allenatore saronnese, Stefano Gambaro – Imperativo, evitare cali di tensione”.

L’appuntamento è dunque oggi, mercoledì 2 ottobre, per la seconda giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West. L’Az Pneumatica Robur Saronno di coach Stefano Gambaro sfiderà i Legnano Knights in una partita che manca – ufficialmente – dai tempi della Serie C Gold 2020/2021, anche se ne abbiamo avuto un anticipo in precampionato al memorial Morelli.

Nel primo turno i Knights sono reduci da un esordio convincente con Piacenza, vincendo fuori casa con 87 punti segnati. Sarà una partita tosta, tra due formazioni che si conoscono e che vogliono la vittoria.

