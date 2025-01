news

SARONNO – Impegno in salita per la matricola Az Robur Saronno che stasera alle 20.30 ospita al Palaborsani di via Legnano a Castellanza la capolista della serie B Nazionale, i Legnano Knights. “Il Legnano non ha bisogno di presentazioni, all’andata fu una gara molto combattuto e da parte nostra persa di un soffio, dovremo essere altrettanto bravi a fare valere le nostre qualità contro una formazione che viene da due sconfitte consecutive e che quindi sarà motivatissima” dice l’allenatore saronnese, Stefano Gambaro.

Saronno è reduce dalla vittoria di sabato scorso contro Crema.

Il programma

24′ giornata: Treviglio-Virtus Ragusa, Virtus Imola-Blacks Faenza, Lumezzane-Fulgor Fidenza, Gemini Mestre-Fiorenzuola Bees, Monferrato-Fulgor Omegna, Rucker San Vendemiano-Civitus Vicenza, Az Pneumatica Robur Saronno-Legnano Knights, Infodrive Capo d’Orlando-Bakery Piacenza, Logiman Crema-Energy Agrigento, Costa Imola-Rimadesio Desio.

Classifica

Legnano Knights 38 punti, Treviglio 36, Rucker San Vendemiano 32, Fulgor Omegna e Blacks Faenza 30, Infodrive Capo d’Orlando 28, Gemini Mestre, Moneferrato, Fulgor Fidenza e Energy Agrigento 24, Civitus Vicenza, Virtus Imola, Lumezzane e Costa Imola 22, Bakery Piacenza e Rimadesio Desio 18, Logiman Crema 14, Az Pneumatica Robur Saronno 12, Virtus Ragusa e Fiorenzuola Bees 10.

