SARONNO – L’Az Pneumatica Robur Basket Saronno riprende la sua strada da Fiorenzuola, contro i Bees, formazione che lotta per garantirsi la miglior posizione possibile nei playout.

Come ricorda coach Stefano Gambaro dopo tanti impegni consecutivi, c’è stata una settimana piena di lavoro. Oggi si va alla rifinitura e si sceglieranno le migliori strategie, ma tutto passa dallo spirito che deve essere quello indomabile che ha sempre contraddistinto la Robur. Una necessità!

Per la 32esima giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West 2024/2025, si scende sul parquet domenica 9 marzo alle 18 a Castel d’Arquato, con la massima concentrazione possibile per tornare alla vittoria.