news

SARONNO – Il giorno del debutto è dietro l’angolo, domani l’AZ Pneumatica Robur Basket Saronno esordisce in Serie B Nazionale OLD WILD WEST, terzo livello dei campionati italiani di pallacanestro, laddove non era mai stata prima nella sua storia: un bel regalo per la società e per la città in occasione della 70esima stagione di affiliazione alla Federazione.

La prima giornata vedrà la squadra di Stefano Gambaro ospitare alle 17 al PalaBorsani di via Legnano 3 a Castellanza la Raggisolaris Faenza.

Ecco le parole e le sensazioni pre-partita del coach saronnese.

