SARONNO – Entusiasmo, voglia di fare bene e tanta motivazione. Così si presenta al mondo Robur Saronno il nuovo tecnico Stefano Gambaro, pronto a difendere insieme alla squadra i colori biancoazzurri. Ecco ai nostri microfoni le sue prime parole in veste di allenatore di Saronno in occasione del primo giorno di preparazione atletica.

Stefano Gambaro inizia da assistente a Trecate nel 2014/2015 e la squadra vince il campionato di Serie C Nazionale proprio contro Saronno. Inizia poi il percorso da primo allenatore con la Serie D e, dopo un’altra esperienza da assistente, viene promosso in C Gold sempre con la formazione piemontese. Nel 2019 vince il campionato di Serie C Gold in finale contro Alessandria. Nella stagione 20/21 passa a Busto Arsizio senza però riuscire ad allenare causa covid, mentre in quella successiva è a Gallarate, dove vince ancora il campionato e guadagna la promozione in Serie B, disputandola da capo allenatore per la prima volta. Nell’ultima stagione ha allenato ancora a Gallarate, in Serie B Interregionale.

