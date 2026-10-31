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SARONNO – Una vittoria larga nel punteggio, ma maturata al termine di una sfida rimasta a lungo equilibrata. È questa l’analisi di Carlo Favero, allenatore della Bocconi Milano, dopo il successo per 95-72 sul campo della Robur Saronno, nella settima giornata del campionato di serie B Interregionale.

«Le partite non vanno giudicate dal punteggio finale – ha sottolineato il tecnico milanese – Secondo me, fino al momento in cui la gara è girata, è stata una partita molto equilibrata». Favero ha quindi evidenziato quanto siano importanti i particolari in un campionato nel quale gli equilibri possono cambiare rapidamente: «Soprattutto nel campionato di quest’anno, sono convinto che le partite possano girare in un secondo per dei dettagli. Ed è molto importante curare questi dettagli».

Proprio gli episodi favorevoli hanno consentito alla Bocconi di prendere progressivamente il largo: «Questa sera i dettagli sono venuti dalla nostra parte. È evidente che nessuno si aspettava di segnare più di 90 punti e di portare a casa la partita in serenità. Io l’ho vista come una bella partita, abbastanza equilibrata fino a un certo punto».

La partita. Al PalaRonchi di via Colombo, Robur e Bocconi hanno chiuso il primo quarto sul 22-22, con i milanesi avanti 45-53 all’intervallo. La svolta è arrivata nella terza frazione, quando una serie di triple degli ospiti ha portato il punteggio sul 58-76. Nell’ultimo periodo la Bocconi ha ulteriormente allungato, imponendosi 72-95.

31102026