news

SARONNO – Sale la febbre da playoff, sabato sera è il momento della verità. Tutte le fatiche di una lunghissima e faticosa stagione vengono concentrate nella conclusiva e fondamentale sfida. Alle 21 al PalaRonchi di via Colombo ci sarà l’ultima palla a due tra AZ Robur Saronno e Basket Cecina. La serie si è protratta, dopo una vittoria ciascuno, fino a gara 3. Chi vince sale in B Nazionale, chi perde avrà una chance contro una tra Fidenza e Bergamo (QUI LE MODALITÁ DELLA SFIDA).

Abbiamo intervistato i protagonisti della Robur per sentire le loro emozioni e i loro pensieri prima dell’incontro decisivo.

La palla passa a Francesco De Capitani, playmaker classe 2002 ma già “veterano” viste le tante annate passate tra le fila saronnesi. L’ex Olimpia Milano ha sottolineato l’importanza di giocare con intensità per non farsi sorprendere da Cecina e per essere più solidi sia in attacco sia in difesa.

I biglietti sono andati a ruba in un lampo, il grande giorno si avvicina.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti