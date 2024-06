news

SARONNO – Sale la febbre da playoff, sabato sera è il momento della verità. Tutte le fatiche di una lunghissima e faticosa stagione vengono concentrate nella conclusiva e fondamentale sfida. Alle 21 al PalaRonchi di via Colombo ci sarà l’ultima palla a due tra AZ Robur Saronno e Basket Cecina. La serie si è protratta, dopo una vittoria ciascuno, fino a gara 3. Chi vince sale in B Nazionale, chi perde avrà una chance contro una tra Fidenza e Bergamo (QUI LE MODALITÁ DELLA SFIDA).

Abbiamo intervistato i protagonisti della Robur per sentire le loro emozioni e i loro pensieri prima dell’incontro decisivo.

Oggi è il turno di Giovanni Romanò, pivot forte fisicamente e fondamentale nelle rotazioni di coach Biffi. Dopo essere stato ai box per un infortunio alla caviglia subìto in gara 2 dei quarti di finale contro Lucca, il classe ’98 ha stretto i denti ed è rientrato per le finali dando subito il suo prezioso apporto alla squadra. Il lungo saronnese si è detto fiducioso in vista dello spareggio decisivo, complice anche il supporto del PalaRonchi che si prospetta tutto esaurito e prontissimo a tifare per i biancoazzurri.

