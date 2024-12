news

CASTELLANZA – “Una vittoria tanto sofferta, abbiamo avuto il merito di non rinunciare mai”: ecco, in estrema sintesi, il pensiero dell’allenatore della Virtus Imola, Gianluigi Galetti, che sabato pomeriggio ha espugnato il Palaborsani di Castellanza, interrompendo la serie positiva dell’Az Robur Saronno, nel campionato di basket maschile di serie B.

Un amaro in bocca condiviso anche dai tifosi saronnesi in tribuna, perchè la Virtus Imola – pur con alcune individialità importanti – è apparsa tutt’altro che irresistibile o fuori portata. Ed attorno a metà gara, sul è11 per i saronnesi, sembrava che il pallino della partita fosse ormai nelle mani dei biancazzurri. E invece niente: un bel finale di Imola, che ha avuto il merito di crederci sino alla fine ed anche nei momenti peggiori, e qualche errore di troppoi da parte dei saronnesi hanno causato il patatrac per gli “amaretti”. Che restano invischiati nella zona playout. Finale 79.84.

Riguardo ai singoli, di gran lunga miglior marcatore dei saronnesi Pellegrini, con 18 punti all’attivo.

07122024