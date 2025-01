news

CASTELLANZA – Per il 24′ giornata del campionato di serie B Nazionale mercoledì sera al Palaborsani di Castellanza il derby Az Robur Saronno-Legnano Knights. L’allenatore saronnese Stefano Gambaro, a fine gara assicura: “Non si è visto il vero Saronno” commenta il coach dopo il 68-101 contro la capolista.

Una partita senza storia, giocata punto a punto soltanto nei minuti iniziali con Legnano che ha quindi preso il largo rivelandosi micidiale soprattutto dal tiro da tre.

Per Saronno la buona notizia è rappresentata dalle concomitanti sconfitte delle altre squadre che si trovano nelle parti pericolanti della graduatoria, come Ragusa, Crema e Fiorenzuola Bees; insomma in coda non è cambiato niente.

(foto e video: Stefano Gambaro, allenatore dell’Az Robur Saronno)

