news

CASTELLANZA – Niente da fare per l’Az Robur Saronno sabato pomeriggio, 27′ turno di serie B nazionale, contro il quotato Rucker San Vendemiano; al termine con i giornalisti l’analisi dell’allenatore dei roburini, Stefano Gambaro.

Vince San Vendemiano col punteggio di 103-84.

Che dire, troppa Rucker per questa Robur. Ai ragazzi del tecnico di casa, Gambaro, c’è ben poco da recriminare, la squadra ha condotto una buona partita, soprattutto nel primo tempo, poi è venuto fuori tutto il talento di San Vendemiano che non a caso gravita nelle zone altissime della classifica. Bene dunque anche Saronno, i veneti sono semplicemente superiori e se sono in serata difficilmente battibili. Di questa partita resta comunque la buona prestazione e la tenacia messa sul parquet. La Robur riprende adesso il suo cammino mercoledì 19, si vola in Sicilia per affrontare Capo d’Orlando.

Su ilSaronno anche l’intervista al tecnico ospite, Daniele Aniello, soddisfatto per un successo in una partita che comunque ha impegnato a fondo la sua squadra.

15022025