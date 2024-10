news

DESIO – Appuntamento con la vittoria ancora rimandato per l’Az Robur Saronno nel campionato di basket maschile serie B Nazionale, dove è debuttante. Sabato sera a Desio contro i locali dell’Aurora l’ennesima sconfitta con onore, al termine di una gara combattuta ed incerta, Ma anche stavolta è giunta una sconfitta.

Al termine l’allenatore saronnese, Stefano Gambaro, ha analizzato la sconfitta, “la prestazione però c’è stata!”

Su ilSaronno anche la cronaca play by play dell’incontro disputato al palasport di Desio, a cura di Gabriele Manno.

Per l’Az Robur Saronno la prossima occasione sarà giovedì in casa al Palaborsani di via Legnano alle 20.30 contro i bergamaschi del Treviglio, una formazione che attualmente veleggia nella parte alta della classifica del girone.

