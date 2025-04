news

IMOLA – L’allenatore dell’Az Robur Saronno, Stefano Gambaro, commenta la gara appena giocata dai suoi in trasferta contro il Costa Imola: “Meglio la seconda che la prima parte di gara, ci abbiamo comunque provato”.

Federico Vecchi, allenatore del Costa Imola, commenta nel dopo partita l’incontro del venerdì sera contro l’Az Robur Saronno, con vittoria dei romagnoli per 90-69, che sancisce la matematica retrocessione dei saronnesi: “Innanzitutto, in bocca al lupo al Saronno, penalizzato anche dagli episodi in altre partite”.

Su ilSaronno anche l’intervista all’allenatore dell’Az Robur Saronno, Stefano Gambaro; ed aggiornamenti e immagini in diretta del match.

Le gare di oggi e domani

37′ giornata. Oggi Costa Imola-Az Robur Saronno 90-69, Virtus Ragusa-Monferrato 101-99; sabato Civitus Vicenza-Legnano Knights, Rucker San Vendemmiano-Bakery Piacenza, Rimadesio Desio-Energy Agrigento, Treviglio-Infodrive Capo d’Orlando, Blacks Faenza-Gemini Mestre, Fulgor Fidenza-Fulgor Omegna, Virtus Imola-Lumezzane, Logiman Crema-Fiorenzuola Bees.

Classifica

Treviglio 58 punti, Rucker San Vendemmiano w Legnano Knights 52, Infodrive Capo d’Orlando e Paffoni Fulgor Omegna 46, Gemini Mestre 44, Black Faenza 42, Moncada Energy Agrigento e Monferrato 40, Fulgor Fidenza e Civitus Vicenza 38, Lumezzane 34, Virtus Imola e Costa Imola 32, Logiman Crema, Bakery Piacenza e Rimadesio Desio 26, Fiorenzuola Bees 20, Virtus Ragusa 18, Az Robur Saronno 14.

