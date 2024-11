news

PIACENZA – Niente da fare per l’Az Robur Saronno che domenica ha incassato la sua undicesima sconfitta (contro una sola vittoria) nel campionato di basket maschile serie B Nazionale, stavolta perdendo a Piacenza. “Abbiamo combatutto per quaranta minuti con i nostri errori ed i nostri limiti che dobbiamo migliorare. Non era scontato dopo il capitombolo con Agrigento”, dice l’allenatore saronnese Stefano Gambaro.

Risultati

Sabato: Lumezzane-Fulgor Omegna 74-72, Crema-Virtus Imola 65-83, domenica: Rucker San Vendemmiano-Virtus Ragusa 85-76, Rimadesio Desio-Treviglio 74-82, Civitus Vicenza-Energy Agrigento 75-71, Blacks Faenza-Costa Imola 82-65, Fulgor Fidenza-Gemini Mestre 83-85, Fiorenzuola Bees-Legnano Knights 52-77, Capo d’Orlando-Monferrato 71-80, Bakery Piacenza-Az Robur Saronno 84-79.

Classifica

Legnano Knights 22 punti, Treviglio 20, Blacks Faenza 18, San Vendemmiano 16, Lumezzane, Fulgor Omegna, Costa Imola, Fulgor Fidenza, Desio e Vicenza 14, Mestre, Capo d’Orlando e Monferrato 12, Virtus Imola 10, Piacenza e Agrigento 8, Fiorenzuola 6, Virtus Ragusa 4, Az Robur Saronno 2.

