CASTELLANZA – Ko casalingo, al PalaBorsani di Castellanza, per l’Az Robur Saronno contro la Virtus Imola. La delusione dell’ambiente saronnese è testimoniata dalle parole del tecnico roburino, Stefano Gambaro: “Abbiamo sbagliato troppo nel finale”.

Un amaro in bocca condiviso anche dai tifosi saronnesi in tribuna, perchè la Virtus Imola – pur con alcune individialità importanti – è apparsa tutt’altro che irresistibile o fuori portata. Ed attorno a metà gara, sul è11 per i saronnesi, sembrava che il pallino della partita fosse ormai nelle mani dei biancazzurri. E invece niente: un bel finale di Imola, che ha avuto il merito di crederci sino alla fine ed anche nei momenti peggiori, e qualche errore di troppoi da parte dei saronnesi hanno causato il patatrac per gli “amaretti”. Che dunque restano invischiati nella zona playout. Finale 79-84; sofferta vittoria quindi per i romagnoli.

Riguardo ai singoli, di gran lunga miglior marcatore dei saronnesi Pellegrini, con 18 punti all’attivo.

