MESTRE – L‘allenatore dell’Az Saronno commenta la sconfitta incassata a Mestre nel match del tardo pomeriggio odierno: “”Ce la siamo giocata all’inizio – commenta il coach saronnese Stefano Gambaro – Volevamo mettere in campo la faccia giusta, l’abbiamo messa all’inizio. Poi Mestre ha mostrato che è di un livello diverso dal nostro”. Cosa fare in futuro, nel finale di stagione? “Mettere in campo al massimo quel che abbiamo, giochiamo già venerdì prossimo, in casa contro Monferrato. Dobbiamo fare tutto il possibile: quel che è in nostro controllo dobbiamo farlo al massimo” conclude Gambaro.

I saronnesi restano in coda alla classifica, le possibilità di salvezza sono ora ridotte al lumicino.

(foto e video: il coach saronnese Stefano Gambaro)

