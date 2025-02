news

SARONNO – Appuntamento col turno infrasettimanale del campionato di basket maschile di B Nazionale, la matricola Az Robur Saronno stasera è ospite della capolista Treviglio, sfida impossibile per i biancazzurri? Ne parla, al termine dell’ultimo allenamento prima della partita, l’allenatore saronnese Stefano Gambaro: “All’andata fu la prima, storica vittoria del Saronno in questa categoria, Oggi siamo in un momento diverso, è passata una eternità ma all’andata abbiamo fatto una super partita anche con sana incoscianza affrontando Treviglio a viso aperto”.

Prosegue Gambaro: “La classifica oggi parla per Treviglio, è mix fantastico di giovani e giocatori più esperti, sono completi e forti, ed in grande fiducia. Noi dobbiamo affrontare questo squadrone senza patemi d’animo, pensando a quello che è in controllo nostro, fare il nosto gioco e non regalare canestri facili, contropiedi o errori banali”.

E’ la trentesima giornata, si gioca con inizio alle 20.30.

(foto e video l’allenatore della Az Robur Saronno, Stefano Gambaro)

