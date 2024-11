news

SARONNO – Nessun riposo per l’Az Saronno in campo giovedì sera contro la neoretrocessa Agrigento: “E’ un mix di veterani e giovani – fa presente l’allenatore saronnese, Stefano Gambaro – I siciliani non hanno ancora ingranato e ma le carte in regola per farlo”. E Saronno? “Dobbiamo avere più voglia e determinazione, soprattutto in difesa. Dobbiamo abbasare la media punti degli avversari, che è troppo alta. Domenica contro Vicenza abbiamo patito gli errori ed i cali di attenzione difensiva” in sintesi le parole del tecnico in vista della gara.

Az Robur Saronno-Energy Agritento si gioca alle 20.30 al Palaborsani di via Legnano a Castellanza, giovedì sera (biglietti acquistabili anche online); per la 11′ giornata del campionato di basket maschile serie B Nazionale. Giovedì sera anche Costa Imola-Pallacanestro Vicenza, Gemini Mestre-Blacks Faenza e Virtus Ragusa-Pallacanestro Crema. Disputate mercoledì Legnano Knights-Capo d’Orlando 86-63, Lumezzane-Monferrato 90-86, Fulgor Omegna-Rimadesio Desio 76-74, Fiorenzuola Bees-Fulgor Fidenza 64-70, Bakery Piacenza-San Vendemiano 92-97, Virtus Imola-Treviglio 72-78.

Classifica

Legnano Knights 20, Treviglio 18, Costa Imola, Desio, Omegna, Fidenza, San Vendemiano e Faenza 14, Capo d’Orlando, Lumezzane 12, Monferrato, Mestre e Vicenza 10, Virtus Imola 8, Piacenza, Agrigento e Fiorenzuola 6, Crema 4, Saronno e Ragusa 2.

