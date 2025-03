news

SARONNO – Ancora poche giornate al termine del campionato di basket maschile di serie B Nazionale, la matricola Az Robur Saronno è ultima in classifica ed oggi, domenica, per la 33′ giornata è chiamata alla lunga trasferta di Mestre, contro una delle squadre di alto livello del torneo. “Ci siamo allenati con intensità e cercheremo di valorizzare al meglio le nostre qualità e potenzialità contro una formazione di altissima qualità” in sintesi il commento del tecnico saronnese, Stefano Gambaro, alla vigilia del match.

Risultati e programma

Sabato Monferrato-Infodrive Capo d’Orlando 83-73, Crema-Blacks Faenza 83-89. Domenica alle 18: Virtus Ragusa-Fiorenzuola Bees, Energy Agrigento-Treviglio, Bakery Piacenza-Fulgor Omegna, Fulgor Fidenza-Civitus Vicenza, Rucker San Vendemmiano-Legnano Knights, Costa Imola-Virtus Imola, Lumezzane-Rimadesio Desio, Gemini Mestre-Az Robur Saronno.

Classifica

Treviglio 50 punti, Legnano Knights 48, Rucker San Vendemmiano 46, Infodrive Capo d’Orlando 42, Fulgor Omegna e Blacks Faenza 40, Gemini Mestre 38, Energy Agrigento e Monferrato 36, Fulgor Fidenza 34, Civitus Vicenza 32, Lumezzane e Virtus Imola 30, Costa Imola 26, Rimadesio Desio e Crema 24, Bakery Piacenza 20, Fiorenzuola Bees 18, Virtus Ragusa 16, Az Robur Saronno 12.

