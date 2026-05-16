news

SARONNO – La Robur Saronno torna da Bergamo con una sconfitta in gara 1 dei playout di serie B Interregionale, ma anche con la convinzione di potersela giocare fino in fondo nella serie contro Orobica. A ribadirlo è stato l’allenatore biancazzurro, Luca Ansaloni nel dopogara, analizzando la sfida persa 78-74 sabato sera.

Il tecnico saronnese ha sottolineato come la squadra abbia avuto un approccio difficile, pagando soprattutto il primo tempo, ma ha anche evidenziato la reazione mostrata nella ripresa. Ansaloni ha parlato di una Robur capace di rientrare in partita con carattere e intensità, arrivando fino al possesso per riaprire completamente il match nel finale. Secondo l’allenatore, a fare la differenza sono stati alcuni episodi e qualche errore nei momenti decisivi, ma il messaggio lanciato alla squadra è stato chiaro: la serie è ancora apertissima. Ansaloni ha infatti rimarcato come il gruppo abbia dimostrato di poter competere contro Orobica e come servirà ripartire dagli aspetti positivi mostrati soprattutto nella seconda metà di gara.

Il coach roburino ha inoltre chiesto maggiore continuità nell’arco dei 40 minuti, spiegando che “nei playout ogni dettaglio pesa e che sarà fondamentale mantenere lucidità nei possessi chiave”. Fiducia quindi per la prossima sfida, nella quale la Robur proverà a riportare in equilibrio la serie davanti al pubblico di casa.

In gara 1 playout di serie B Interregionale, giocata sabato sera a Bergamo, l’Orobica ha superato la Robur Basket Saronno con il punteggio di 78-74.

16052026