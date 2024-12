news

CASTELLANZA – Un ultimo ballo prima di natale, sono pronti a scendere in campo i ragazzi dell’AZ Pneumatica Robur Saronno contro l’Andrea Costa Imola per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West. Palla a due domenica 21 dicembre alle 12 al PalaBorsani di Castellanza.

La Robur si presenta alla disputa dopo la spettacolare vittoria esterna a Ragusa, fondamentale per staccarsi dal gruppo di fondo classifica composto da Fiorenzuola, Crema e la stessa Ragusa. Imola invece con all’attivo 9 vittorie e 7 sconfitte e pertanto avversario ostico e complicato, grazie a un roster esperto, talentuoso e di valore.

Ai nostri microfoni, l’analisi pre-partita di coach Stefano Gambaro che si augura di centrare un altro successo.