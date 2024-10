news

CASTELLANZA – Un primo tempo sottotono condanna l’AZ Robur Saronno alla sconfitta contro Capo d’Orlando per 89-88. Non basta un’ottima seconda frazione di gioco ai biancoazzurri per strappare la prima vittoria in Serie B Nazionale, la spuntano i siciliani dopo un finale punto a punto. Ai nostri microfoni, l’analisi di coach Stefano Gambaro al termine della partita.

La Robur Saronno incassa così la terza sconfitta consecutiva, non bastano i 26 punti di un ottimo Giacomo Maspero e i 24 punti di Gabriele Pellegrini. I saronnesi sono in crescendo e stanno man mano familiarizzando con la nuova categoria. La prossima settimana si andrà a caccia del primo successo stagionale sabato sera in trasferta contro Desio, già affrontata nel precampionato.

