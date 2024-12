news

CASTELLANZA – Il regalo più emozionante di tutti, una vittoria pesantissima, in un PalaBorsani illuminato di caldo dai supporters di casa, con una rumorosa componente ospite a completare la bella cornice di pubblico. L’AZ Pneumatica Robur Saronno supera l’Andrea Costa Imola in una partita bella da vedere, con risposte colpo su colpo, almeno un tentativo di fuga a testa ed un finale che evidenzia il sangue freddo roburino, 82-72 il punteggio finale.

Bene l’attacco, come di consueto, ma oggi la differenza è stata la difesa, forzando 15 palle perse, recuperandone 8 e mettendo a referto anche 4 stoppate. Energia allo stato puro Giulietti, Quinti, De Capitani e Tresso, azzecatissimi i cambi footballistici di Gambaro, molto bene tutti in generale. Prestazione solida e vittoria che ci voleva contro una formazione di livello, per il morale, per risalire la classifica e, non per ultimo, per fare un bel regalo di Natale ai tifosi della Robur.

Si torna in campo sabato 28 dicembre a Casale.

Ai nostri microfoni, i ringraziamenti e gli auguri di Natale di Francesco De Capitani e l’analisi della partita di coach Stefano Gambaro.

