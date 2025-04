news

CASTELLANZA – Fra i protagonisti dell’Az Robur Saronno nella vittoria di sabato contro Desio, nel campionato di basket maschile serie B Nazionale, il giocatore Gabriele Pellegrini: “Stavolta ce l’abbiamo fatta, siamo rimasti in partita sino all’ultimo”.

L’intervista all’allenatore saronnese Stefano Gambaro.

Su ilSaronno anche la cronaca play by play dell’incontro.

Classifica serie B Nazionale alla 35′ giornata

Treviglio Brianza basket 56 punti, Rucker San Vendemmiano 52, Legnano Knights 50, Infodrive Capo d’Orlando e Fulgor Omegna 44, Blacks Faenza e Gemini Mestre 42, Monferrato 40, Fulgor Fidenza e Energy Agrigento 38, Civitus Vicenza 36, Virtus Imola e Lumezzane 32, Costa Imola 30, Rimadesio Desio e Logiman Crema 26, Bakery Piacenza 24, Fiorenzuola Bees 20, Virtus Ragusa 16, Az Robur Saronno 14.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb

12042025