SARONNO – “La vittoria è davvero importante perché eravamo in un periodo in cui facevamo tanta fatica. Ritrovare la vittoria ci dà uno sprint in più anche per lavorare meglio e per tornare in allenamento con più carica. Sono contento anche della prestazione, mi sentivo davvero bene in campo, sentivo che quasi non potessi sbagliare”: così Gabriele Pellegrini, giocatore della Robur Saronno (serie B Interregionale) e protagonista nella vittoria dei suoi sabato sera contro la Marnatese, per la 12′ giornata.

La cronaca – La Robur Saronno torna a sorridere e lo fa con una prestazione di grande energia battendo Marnate 88-79 al PalaRonchi. Una gara intensa, combattuta e ricca di cambi di inerzia, nella quale i biancoazzurri hanno ritrovato continuità offensiva e solidità nei momenti decisivi.

L’avvio è equilibrato, ma a dare la scossa ci pensa Pellegrini, protagonista assoluto della serata: tra floater e triple consecutive firma il primo allungo, mentre Fioravanti aggiunge punti ed energia per il 30-17 del primo quarto. Marnate però non molla, approfitta di un passaggio a vuoto dei saronnesi e rientra fino al 49-44 della pausa lunga. Il terzo periodo si gioca sul filo dell’equilibrio: gli ospiti trovano il pareggio, la Robur risponde colpo su colpo, e si entra negli ultimi dieci minuti sul 65-61. Qui esplode la tensione: Marnate mette la testa avanti, ma Saronno resta agganciata al match e prepara l’allungo finale. A due minuti dalla fine arriva la giocata che decide la serata: Pellegrini si prende una tripla da lontanissimo, senza ritmo, e la infila pulita. È il canestro del sorpasso definitivo. Le ultime firme sono di Acunzo e Fioravanti, che fissano il punteggio sull’88-79.

Per la Robur una vittoria preziosa, frutto di determinazione e qualità. In evidenza i 22 punti di Fioravanti e una prestazione mostruosa di Pellegrini: 34 punti, 10 rimbalzi e 8 triple su 9 tentativi. Un’iniezione di fiducia in vista dell’ultimo impegno del 2025 contro Bocconi Milano.

