news

CASTELLANZA – Per il 24′ giornata del campionato di serie B Nazionale mercoledì sera al Palaborsani di Castellanza il derby Az Robur Saronno-Legnano Knights. L’allenatore del Legnano, Paolo Piazza, al termine della partita, elogia i suoi “perchè sinora, a parte che con Agrigento, Saronno se l’era sempre giocate sino alla fine”.

Prosegue Piazza: “Siamo stati bravi a metterli in difficoltà dove loro sanno fare la differenza, l’avevamo preparata bene e non ci sono state disattenzioni” in sintesi le parole del coach dei biancorossi, che dunque si confermano solitari al vertice della graduatoria della serie B Nazionale di basket, grazie al successo di mercoledì sera al Palaborsani, si è conclusa 68-101.

Su ilSaronno anche la cronaca del match.

E l’intervista all’allenatore di casa, Stefano Gambaro.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto e video: Paolo Piazza, allenatore dei Legnano Knights)

29012025