news

CASALE MONFERRATO – Una vittoria di grande prestigio, conquistata sul campo della capolista Monferrato al termine di quaranta minuti giocati ad alto livello. È un Matteo Bonassi decisamente soddisfatto quello che commenta, nella video intervista del dopogara, il successo per 84-79 della Robur Saronno a Casale Monferrato. Due punti che consentono ai biancazzurri di consolidare la propria posizione a metà classifica nel campionato di serie B Interregionale. «Grandissima vittoria qui a Casale per noi, veramente due punti super per una partita giocata, onestamente, per quaranta minuti a grandissimo livello – commenta l’allenatore saronnese – Avevamo di fronte una squadra molto forte, più quotata di noi, che sicuramente ha anche altre ambizioni».

Bonassi sottolinea soprattutto la capacità della Robur di affrontare senza timori una delle formazioni più attrezzate del girone, in un ambiente particolarmente caloroso. «Un palazzetto molto caldo, soprattutto con Simone Caglio, che forse però si è caricato proprio grazie a questa atmosfera. Infatti ha fatto una partita ai suoi livelli». Il tecnico riserva parole di elogio al protagonista della serata, autore di 27 punti, ma determinante anche in altri aspetti del gioco. «Ventisette punti, se non sbaglio, alla fine. Ma non solo quello: difesa, presenza, carica dei compagni. Si è portato sulle spalle tanto di questa partita e di questa squadra». La soddisfazione dell’allenatore riguarda anche il momento complessivo della formazione saronnese, reduce da due settimane particolarmente positive. «Siamo molto contenti di questi due punti. Abbiamo fatto due settimane con quattro punti pazzeschi, prima del nostro turno di riposo della prossima settimana. Direi che sono state due settimane d’oro per noi».

La Robur osserverà dunque un turno di riposo nel prossimo fine settimana, prima di tornare in campo tra due settimane, davanti al proprio pubblico.

La cronaca della partita

Partenza a razzo della Robur Saronno, che sorprende la capolista Monferrato, prima di subire il recupero e il sorpasso dei padroni di casa. I biancazzurri reagiscono e, trascinati da un eccellente Simone Caglio, tornano avanti sul 24-22 a sette minuti dall’intervallo. All’intervallo lungo Saronno conduce 43-40.

Nella ripresa la formazione di Bonassi riesce nuovamente ad allungare, chiudendo il terzo periodo sul 61-56. Monferrato tenta la rimonta nell’ultima frazione, ma la Robur conserva lucidità e riesce a respingere gli assalti degli avversari, conquistando una vittoria preziosa per 84-79.

Il tabellino

Monferrato-Robur Saronno 79-84

Parziali progressivi: 20-16, 40-43, 56-61, 79-84.

ROBUR SARONNO: Molteni 11, Caglio 27, Zimonic 11, Acunzo 12, Pavese 7, Sironi, Zotti 7, Redaelli 3, Ringbol 4, Bagordo 2, Martinalli.

22112026