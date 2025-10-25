news

SARONNO – Terza sconfitta consecutiva per la Robur Saronno (Basket serie B Interregionale) che pur disputando una buona gara, sabato sera al Palaronchi di via Colombo, non ce l’ha fatta a fermare la corazzata Sangiorgese: 77-71. Mauro Zambelli, allenatore della Sangiorgese, è soddifatto “perchè di fronte aveva un giovane ma veramente buon Saronno”.

“Vediamola con obiettività, ci sono elementi positivi ma anche la consapevolezza che c’è ancora tanto da lavorare” in sintesi il commento finale dell’allenatore roburino, Luca Ansaloni.

Su ilSaronno anche il resoconto del match.

Si è giocato per la 5′ giornata del campionato di basket maschile serie B Interregionale; in precedenza i saronnesi avevano vinto contro Bergamo e Gallarate, e perso contro Pavia e Pizzighettone.

Prossimi appuntamenti

Prossimo appuntamento ancora in casa, sabato 1 novembre c’è la sfida con la Social Osa Milano, mentre sabato 8 novembre Cremona-Robur al Palaspettacolo di Cremona.

(foto e video: l’allenatore della Sangiorgese, Mauro Zambelli)

26102025