news

SARONNO – Oggi, sabato, la sfida forse decisiva per l’Az Robur Saronno nella corsa per la salvezza in B Nazionale: al Palaborsani di via Legnano a Castellanza dalle 13 i saronnesi, penultimi, ospitano l’ultima in classifica, la Virtus Ragusa. “E’ la partita più importante – conferma l’allenatore roburino, Stefano Gambaro – anche se forse non è ancora il match decisivo perchè resteranno molti punti in palio, Ma è una gara in cui dobbiamo dare tutto, il massimo per vincere e allungare su Ragusa che è dietro di noi di due punti ma che ha anche un turno di recuperare”:

Prosegue Gambaro: “Il calendario è stato difficile, ultimamente con turni infrasettimanali e trasferte impegnative. Dobbiamo ripartire dalla prestazione di sabato scorso contro Lumezzane, quando non siamo riusciti a vincere solo per i dettagli, Che stavolta non devono mancare”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

28022025