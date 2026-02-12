news

MILANO – Inaugurato dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, dal ministro dal Turismo Daniela Santanché, dall’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda Debora Massari e dal presidente di fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti lo stand di Regione Lombardia in occasione della 46esima edizione della Bit – Borsa Internazionale del Turismo, la manifestazione di riferimento in Italia del settore, in programma fino al 12 febbraio a Rho Fiera Milano. Alla presentazione hanno partecipato anche l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso e il sottosegretario con delega a Sport e Giovani Federica Picchi.

Regione Lombardia partecipa a Bit 2026 con uno spazio espositivo di 756 mq al padiglione 11, all’interno del quale ospita 48 co-espositori. In particolare, si tratta di 36 operatori turistici per l’area Bit Seller e 12 enti pubblici nella cosiddetta area Territori, selezionati tramite il ‘Bando fiere 1° semestre 2026’. Lo stand di quest’anno rappresenta la Lombardia come ‘Esperienza da vivere’. Lo spazio espositivo di Regione propone infatti un’esperienza immersiva per conoscere la Lombardia attraverso tutti i suoi aspetti e le sue eccellenze: moda e design, sport, cultura e sapori.

Moda e design sono i settori più rappresentativi e iconici della maestria artigianale lombarda, la quale presenta un livello di ricercatezza e capacità innovativa tale da poter essere considerata una vera e propria arte. Tessuti pregiati di seta comasca, meravigliose ceramiche create dal Laboratorio Paravicini, l’iconica lampada ‘Arco’ di Achille e Piergiacomo Castiglioni, le pareti tessili di Anna Monti e due importanti abiti di Valentino Garavani e Giorgio Armani sono stati inseriti in una dimora storica che accoglie i visitatori.

Per consentire al pubblico di calarsi nell’esperienza sensoriale di ‘degustazione’ di una delle produzioni regionali più caratteristiche, quella enologica, la nicchia dedicata ha previsto l’esposizione delle quattro varietà principali di vini lombardi: bianchi, rossi, rosati e bollicine. Sono inoltre illustrate al pubblico le zone vocate alla produzione dei singoli vini, così come le principali etichette lombarde. Nello ‘spazio esperienziale’ dedicato alle icone lombarde anche una sezione sulle Olimpiadi Milano Cortina 2026, con un ‘photo booth’ a tema per un ricordo sulle nevi.

L’Area eventi animerà la tre giorni con un ricco palinsesto realizzato in collaborazione con Federazione delle Strade dei Vini e dei Sapori di Lombardia, Ersaf Lombardia, Unpli, Camera di Commercio di Como-Lecco, Comune di Mantova e Associazione Intrecci.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09