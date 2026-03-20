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SARONNO – Dal web riemerge il video di un comizio a Saronno, condiviso su YouTube e tornato a circolare oggi, venerdì 20 marzo, all’indomani della morte di Umberto Bossi, scomparso a Varese all’età di 84 anni.

Negli anni Novanta e Duemila, anche la città ha incrociato più volte il percorso del “Senatùr” e il web ricorda un comizio del leghista del 1995 in piazza Avis, allora piazza Volontari del sangue.

Nel filmato il leader leghista cita anche un modo di dire popolare legato alla città chiedendo cosa fanno tre donne a Saronno. E poi le immagini raccontano il bagno di folla per avere un autografo, qualcuno che urla una contestazione ma soprattutto la piazza colorata dalle bandiere della Lega, i manifesti e i militanti.

Fondatore della Lega Nord, Bossi è stato protagonista della scena politica italiana, portando al centro temi come il federalismo e l’autonomia. La sua scomparsa riporta alla memoria anche a livello locale stagioni politiche molto partecipate, quando i comizi rappresentavano un punto di contatto diretto tra leader e cittadini.

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