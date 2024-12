news

SARONNO – Il Meda ha perso 3-1 nella trasferta domenicale contro il Fbc Saronno; quarta sconfitta consecutiva (considerando anche la Coppa Italia). In sala stampa a fine partita l’allenatore dei brianzoli, Giovanni Cairoli, non è comunque deluso della prova dei suoi, “pronti a ripartire, non ci facciano demoralizzare”.

Fbc Saronno-Meda 3-1

FBC SARONNO (3-5-2): Todesco; Ortolani, Bello, Fasoli; Favilla (1’ st Rudi), Vaglio, Pedrocchi, Ferrari (24’ st Cabezas), Brennici (1’ st Lanzarotti); Mammetti (16’ st Pontiggia), Locati (31’ st De Vincenzi). A disposizione Gargarella, Ciceri, Sironi, Gatti. All. Roncari.

MEDA (4-3-3): Aiello; Martino (30’ st Pozzoli), Ambrosini, Bruschi, Orsi (7’ st Annoni); Barile (16’ st Di Giulio), Galli (16’ st Marano), Di Cesare; Schinetti, Calmi, Miccoli (7’ st Crea). A disposizione Colombo, Ferraroli, Lanzarini, Gebbia. All. Cairoli.

Arbitro: Nucini di Treviglio (Bevilacqua di Bergamo e Elghachi di Bergamo).

Marcatori: 15’ pt Locati (S), 1’ st Orsi (M) (a), 38’ at Calmi (M) (r), 45’ st Vaglio (S).

Note – Spettatori 150 circa. Angoli 5-2 Fbc Saronno. Ammoniti Orsi, Crea. Recupero 1-3.

01122024