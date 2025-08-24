news

VEDANO OLONA – L’amichevole di oggi pomeriggio tra Varesina e Fbc Saronno, giocata davanti a una tribuna gremita al centro sportivo di Vedano Olona, ha visto i rossoblù di Serie D imporsi 2-1 in rimonta. Ma per il Saronno (Eccellenza), nonostante la sconfitta, le indicazioni arrivate dal campo sono state positive. Il tecnico saronnese Fabio Tibaldo si è detto soddisfatto della prestazione dei suoi: “L’approccio è stato buono e abbiamo espresso un gioco convincente contro un avversario di categoria superiore e con ambizioni importanti. Non è semplice, ma siamo riusciti a imporre il nostro ritmo per lunghi tratti”.

L’allenatore dei biancocelesti ha sottolineato come la squadra stia crescendo: “Non abbiamo ancora i minuti nelle gambe per mantenere intensità e qualità per tutta la gara, ma rispetto ai primi test estivi si sono visti netti progressi. Dal raduno del 7 agosto stiamo lavorando sodo e iniziano a emergere i risultati”.

Varesina-Fbc Saronno 2-1

VARESINA: Bovi; Ornaghi, Loeffen, Chiesa, Testa; Grieco, Valisena, Rosa; Cum, Guri, Larhrib. Entrati a partita in corso Lorenzi, Miconi, Vaz, Sassi, Grassi, Pirola, Caverzasi, Tonella, Ghioldi, Baud Banaga. All. Spilli.

FBC SARONNO: Todesco, Alletto,Viganò, Lorusso, Ruschena; Moretti, Alvitrez, De Vincenzi; Vaglio, Cocuzza, Benedetti. Entrati a partita in corso Norrito, Hasanaj, Vincenzi, Corona, Favilla, Cabezas, Tibaldo T., Provasi, Serra. All. Tibaldo F.

Marcatori: 13’ pt Moretti (S), 15’ st Pirola (V), 27’ st Baud Banaga (V).

