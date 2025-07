news

SARONNO – «Si parte con la Terza, in collaborazione con il Fbc Saronno e con il direttore generale Marco Proserpio, col quale condividiamo questa bella iniziativa». Con queste parole Angelo Monti, storico dirigente dell’Equipe Garibaldi, ha introdotto la nascita del Garibaldi Saronno 2025, la seconda squadra del Fbc Saronno che sarà attiva a partire dalla stagione 2025‑26.

Monti, alla guida dell’Equipe Garibaldi da 21 anni, dove ha conquistato numerosi successi nel calcio amatoriale, sarà il responsabile del progetto. «Con il Garibaldi Saronno proveremo a salire subito», aggiunge con determinazione.

La nuova squadra, che sarà iscritta al campionato di Terza categoria, è frutto della collaborazione tra Fbc Saronno e Equipe Garibaldi, e rappresenta una novità importante nel panorama calcistico cittadino. L’obiettivo è creare un percorso strutturato per i giovani, in particolare per chi proviene dalla categoria juniores, offrendo loro uno spazio per crescere sia sul piano tecnico che personale.

Il Garibaldi Saronno sarà quindi una formazione satellite del club maggiore, attualmente in Eccellenza, pensata per valorizzare i talenti locali e accompagnarli in un possibile passaggio verso il calcio senior, mantenendo intatta la passione per lo sport e il legame con il territorio.

