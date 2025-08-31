news

INVERUNO – Soddisfatto mister Michele Ferri al termine dell’ultima amichevole estiva, che questo pomeriggio ha visto la Caronnese imporsi sull’Accademia Inveruno. “Archiviamo il ciclo delle amichevoli nel migliore dei modi – ha commentato il tecnico rossoblù – Anche oggi è stato un ottimo allenamento: avevo chiesto di affrontarlo con la testa giusta e i giocatori l’hanno fatto. Ora si inizia sul serio, non vediamo l’ora di scendere in campo».

Nell’ultima amichevole estiva, giocata sul sintetico di Inveruno in un pomeriggio caldo e soleggiato, la Caronnese ha superato l’Accademia Inveruno 4-0. In gol Malvestio al 5’, Colombo al 15’ e nella ripresa Iacovo autore di una doppietta all’11’ e al 17’.

Accademia Inveruno-Caronnese 0-4

Marcatori: 5’ pt Malvestio (C), 15’ pt Colombo (C); 11’ st e 17’ st Iacovo (C).

Accademia Inveruno: Frattini, Sciocco, Tirelli, Cesaro, Adami, Rondanini I., Cirigliano, Martelli, Piccirillo, Folla, Zucchetti. Entrati Di Pierro, Ciapparelli, Inzaghi, Mocchetti, Paroni, Bazzoni, Frigerio, Rondanini A., Scarabelli, Barbiero. All. Napolitano.

Caronnese: Paloschi, Dilernia, Dugo, Ortelli, Galletti, Sorrentino, Malvestio, Vitofrancesco, Colombo, Corno, Ghibellini. Entrati Iacovo, Cannizzaro, Biglieri, Tumino, Serati, Rossi. All. Ferri.

