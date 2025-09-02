news

CARONNO PERTUSELLA – Questa mattina allo stadio di corso della Vittoria è stata presentata ufficialmente la Caronnese che parteciperà al campionato di Eccellenza 2025-2026. Un appuntamento tradizionale che segna l’inizio della stagione sportiva e che ha visto dirigenti, staff e giocatori incontrare tifosi e appassionati.

A fare gli onori di casa è stato il presidente Egidio Terenziani, che ha tracciato un bilancio degli ultimi anni e fissato gli obiettivi futuri: “Siamo al terzo anno della nostra gestione e a due dal centenario, una data importante che abbiamo già cerchiato in rosso e che saremo orgogliosi di festeggiare. I risultati degli ultimi anni sono stati soddisfacenti, anche se resta un po’ di amaro in bocca per l’epilogo in Veneto (la sconfitta nella semifinale playoff col Sandonà, ndr). Ma abbiamo raggiunto traguardi significativi nel settore giovanile, che in passato era stato saccheggiato, e abbiamo rafforzato il nostro impegno anche sul fronte sociale”.

Terenziani ha quindi guardato con fiducia alla nuova stagione: “Le ambizioni sono rinnovate, anche se il girone sembra più difficile di quello dell’anno scorso. Ma giocheremo le nostre carte”. La Caronnese si appresta dunque a vivere un campionato impegnativo ma con lo sguardo rivolto non solo ai risultati sportivi, anche alla crescita del vivaio e al radicamento nel territorio, in attesa del traguardo storico del centenario.

02092025