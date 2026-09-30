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CARONNO PERTUSELLA – Una serata da incorniciare per la Caronnese, che ha travolto 5-2 la Rhodense e, grazie alla differenza reti, ha conquistato il passaggio del turno in Coppa Italia. Al termine della gara, il tecnico rossoblù Andrea Tomasoni ha sottolineato soprattutto l’atteggiamento della squadra e la volontà di centrare un obiettivo al quale il club teneva particolarmente.

«È stata sicuramente una serata positiva per noi. Sapevamo quanto la società tenesse alla Coppa Italia e quindi abbiamo cercato di onorarla», ha spiegato Tomasoni. Alla vigilia, peraltro, il compito appariva tutt’altro che semplice: per qualificarsi la Caronnese aveva bisogno di una vittoria larga contro una Rhodense arrivata all’appuntamento con un percorso immacolato.

«Il risultato da ottenere era un po’ proibitivo, anche perché giocavamo contro una signora squadra che fino a questo momento aveva vinto tutte le partite ufficiali. Però i ragazzi, con tanta determinazione e tanta voglia di emergere, hanno fatto una buona partita. Sono contento che siamo riusciti a vincere e a passare il turno».

Archiviata la Coppa Italia, però, non c’è molto tempo per festeggiare. L’attenzione della Caronnese si sposta immediatamente sul campionato e sulla prossima trasferta contro il Sedriano.

«Adesso testa subito a domenica, perché contro il Sedriano sarà una battaglia. Conosciamo la forza della squadra avversaria e sappiamo che storicamente quello è un campo difficile. Domani riposiamo, poi avremo due giorni per preparare al meglio la partita», ha concluso Tomasoni.

Su ilSaronno anche l’intervista a mister Alessandro Marzio della Rhodense.

La partita

La Caronnese ha indirizzato la gara già nel primo tempo, chiuso sul 3-1 grazie alle reti di Cocuz, Robbiati ed El Hilali, intervallate dal momentaneo pareggio di Ballabio. Nella ripresa Sorrentino e Palma hanno portato il risultato sul 5-1, prima del definitivo 5-2 firmato da Pessina. Un successo che ha consentito ai rossoblù di chiudere il girone a quota 3 insieme a Fbc Saronno e Rhodense e di qualificarsi grazie alla migliore differenza reti.

Classifica finale del girone

Caronnese 3, Fbc Saronno 3, Rhodense 3. Qualificata: Caronnese per differenza reti.

Caronnese-Rhodense 5-2

CARONNESE: Colombo N., La Ruffa, Robbiati, Sorrentino (26′ st Fiorella), Bobbo, Pisan, Cocuz, Confalonieri (33′ st Di Quinzio), Corno (1′ st Pliscovaz), Minuzzi (16′ st Palma), El Hilali. A disposizione: Paloschi, Zeroli, Gondor, Colombo D., Furlan. All. Tomasoni.

RHODENSE: Dieci, Comelli, Bentivegna, Concina, Pessina, Mercurio, Moroncini (24′ st Vecchierelli), Maestroni (21′ st Selmi), Bonfieni (1′ st Oliva), Diaferio, Ballabio (16′ st Borda). A disposizione: Monzani, Lampasona, Sordelli, Bettoni, Donini. All. Marzio.

ARBITRO: Guerra di Voghera, assistenti Zarrella di Milano e Cimenti di Milano.

MARCATORI: pt 12′ Cocuz (C), 17′ Ballabio (R), 29′ Robbiati (C), 39′ El Hilali (C); st 7′ Sorrentino (C), 20′ Palma (C), 23′ Pessina (R).

30092026