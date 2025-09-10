news

CARONNO PERTUSELLA – Partita combattuta e nervosa quella disputata nel pomeriggio di oggi 10 settembre allo stadio comunale di Caronno Pertusella dove, in occasione del secondo turno del girone 3 di Coppa Italia Eccellenza, la Caronnese ha ospitato l’Ardor Lazzate. Il match, dopo un primo tempo molto acceso durante il quale entrambe le squadre mettono a segno una rete, finisce con il risultato di 1-1.

Dopo il triplice fischio del direttore di gara, il tecnico dell’Ardor Lazzate Ferdinando Fedele commenta così la prestazione fatta vedere dai suoi ragazzi al comunale di Caronno Pertusella: “ Secondo me abbiamo sbagliato l’approccio nei primi 15 minuti ma dopo aver preso lo schiaffo del gol ci siamo rialzati in maniera veemente, abbiamo creato tante occasioni sia nel primo tempo che nel secondo. Poi chiaramente è uscita un po’ di stanchezza e le squadre si sono allungate ed è venuto fuori un pareggio contro una squadra di livello come la Caronnese che ci prepara al meglio per l’inizio del campionato”.

SC CARONNESE – ARDOR LAZZATE 1-1