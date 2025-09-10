news

CARONNO PERTUSELLA – Partita combattuta e nervosa quella disputata nel pomeriggio di oggi 10 settembre allo stadio comunale di Caronno Pertusella dove, in occasione del secondo turno del girone 3 di Coppa Italia Eccellenza, la Caronnese ha ospitato l’Ardor Lazzate. Il match, dopo un primo tempo molto acceso durante il quale entrambe le squadre mettono a segno una rete, finisce con il risultato di 1-1.

Al termine dei 90 minuti di gioco, si è espresso il tecnico della Caronnese Michele Ferri: “ È stata una partita difficile contro una squadra forte come Lazate. Abbiamo fatto secondo me un ottimo primo tempo, specialmente nei primi 35 minuti, in cui si è espresso un bel gioco. Abbiamo avuto l’opportunità di passare già in vantaggio col rigore, purtroppo sbagliato. Siamo calati negli ultimi 5 minuti del primo tempo, dove c’è stato un calo di tensione, cosa già successa anche domenica scorsa, motivo per cui dobbiamo migliorare”.

Continua il mister: “Il secondo tempo è stato equilibrato da entrambe le parti, ci sono state delle situazioni sia da parte loro che da parte nostra. È mancata la zampata per portare a casa i tre punti. La squadra sta lavorando bene, siamo sulla strada giusta e ci sono alcuni nuovi che si stanno integrando molto bene. Cercheremo di farci trovare pronti come abbiamo fatto fino ad ora”.