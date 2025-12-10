news

MEDA – La Solbiatese conquista la finale regionale di Coppa Italia d’Eccellenza superando, oggi, 3-1 la Caronnese sul neutro di Meda, e il patron Claudio Milanese non nasconde la soddisfazione. Per il club si tratta della terza finale consecutiva, un risultato che conferma la costanza di rendimento della società. Milanese ricorda che nelle ultime due apparizioni la Solbiatese ha ottenuto una vittoria e una sconfitta, ma sottolinea come il merito principale sia quello di arrivare stabilmente all’atto conclusivo, dove la squadra sarà protagonista anche quest’anno nella finalissima in programma a Seregno.

Uno sguardo anche al campionato, dove la capolista Arconatese mantiene un margine considerevole: per il patron, tuttavia, il distacco rimane “notevole ma non incolmabile”, segnale che la squadra crede ancora nella possibilità di rientrare nella lotta al vertice.

Su ilSaronno anche il play by play del match.

Solbiatese-Caronnese 3-1

SOLBIATESE: Chironi, Lonardi D. (24′ st Guanziroli), Gabrielli, Cosentino (31′ st Puka), Manfrè, Cocuz, Minuzzi (19′ st Silla), Gasparri (37′ st Martinez), Fiorella (21′ st Bobbo), Suatoni, Monteiro. A disposizione Cavalleri, Ceruti, Galli, Guidetti. All. Grieco.

CARONNESE: Vergani, Vitofrancesco, Dilernia, Cannizzaro (12′ st Terrini), Galletti, Sorrentino, Malvestio, Ortelli (35′ st Bugno), Colombo, Di Quinzio (31′ st Vaghi), El Hilali (12′ st Ghibellini). A disposizione Colombo, Tumino, Corno, Cerreto, Savino. All. Ferri.

Arbitro: Cortesi di Bergamo (Molino di Cinisello Balsamo e Ravelli di Bergamo).

Marcatori: 7′ pt Monteiro (S), 17′ st Ghibellini (C), 43′ st Martinez (S), 48′ st Monteiro (S).

