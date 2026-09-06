news

RHO – Comincia con una vittoria la stagione ufficiale della Rhodense, che questo pomeriggio ha superato 1-0 il Fbc Saronno nella prima giornata della fase a gironi di Coppa Italia d’Eccellenza. Un risultato che soddisfa il tecnico degli orange Alessandro Marzio, anche per le indicazioni arrivate contro una formazione che considera tra le principali favorite della stagione. «Siamo contenti soprattutto per il risultato, ma lo sono anche perché, per quello che ho visto oggi, credo che la mia squadra abbia importanti margini di miglioramento – commenta Marzio – Sapevamo che, avendo tanti giovani e avendo cambiato molti giocatori, all’inizio avremmo potuto incontrare qualche difficoltà».

La Rhodense è però riuscita a partire con il piede giusto, conquistando l’intera posta contro il Saronno: «Abbiamo affrontato una grande squadra, che sarà sicuramente la squadra da battere, magari insieme a un altro paio di formazioni. Sono contento del modo in cui l’abbiamo affrontata. È chiaro che siamo soltanto all’inizio». Per Marzio, più ancora del successo, conta il segnale arrivato dal campo in questa fase della preparazione: «Partite giocate in questo modo danno morale. In questo momento abbiamo ancora tanto da lavorare, ma indicazioni così positive fanno bene».

Per l’allenatore della Rhodense quella contro il Saronno non poteva però essere una partita come tutte le altre. Marzio ha infatti un importante passato da giocatore in maglia biancoceleste e, anche a distanza di tanti anni, i tifosi saronnesi presenti a Rho gli hanno fatto sentire il loro affetto. «È un sentimento assolutamente ricambiato. Ho ricordi importantissimi di Saronno: è stato l’inizio della mia carriera e quella piazza mi ha dato la possibilità di andare successivamente a giocare anche in categorie superiori. È chiaro che Saronno resta nel mio cuore». E Marzio non chiude neppure la porta a un possibile ritorno, questa volta nelle vesti di allenatore: «Chissà, magari un domani… Già il fatto di giocarci contro e di ritrovare quelle persone riapre pagine del passato legate a ricordi davvero importantissimi».

Per ora, però, il presente si chiama Rhodense. E la prima gara ufficiale della stagione ha regalato agli orange una vittoria di prestigio contro uno dei Saronno più ambiziosi degli ultimi anni.

06092026