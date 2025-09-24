news

SARONNO – Decisamente soddisfatto l’allenatore dela Caronnese, Michele Ferri: questa sera al Colombo Gianetti la sua squadra ha vinto il derby contro il Fbc Saronno ed ha passato il turno in Coppa Italia: “Sono contento per vari motivi – le parole a fine gara del tecnico rossoblù – sia, ovviamente per il risultato ed il passaggio del turno ma anche della prova che l’intero gruppo ha fornito. Ho compiuto alcune turnazioni e da parte di tutti sono venuti riscontri positivi”.

Fbc Saronno-Caronnese 0-2

FBC SARONNO (4-3-3): Todesco; Vincenzi, Mzoughi, Lorusso, Hasanaj (17’ st Ruschena); Favilla (17’ st Corona), De Vincenzi, Mondoni; Serra (32’ st Benedetti), Cocuzza (17’ st Panigada), Cabezas. A disposizione Norrito, Lofoco, Alletto, Moretti, Provasi. All. Tibaldo.

CARONNESE (4-3-3): Paloschi, Cerreto, Tumino (19’ st Vaghi), Sorrentino, Dilernia; Savino, Ortelli (35’ st Dugo), Rossi; Ghibellini, Colombo (28’ st Corno), Malvestio (24’ st Cannizzaro). A disposizione Trombetta, Galletti, Vitofrancesco, Serati, Sarkar. All. Ferri.

Arbitro: Tosi di Busto Arsizio (Rubino di Cinisello Balsamo e Scopelliti di Milano).

Marcatori: 15’ pt Rossi (Ca), 35’ pt Serra (S) (autorete).

