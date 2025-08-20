Calcio d’estate, Ceriano corsara a Saronno. Mister Rampinelli getta acqua sul fuoco
SARONNO – “Dopo due allenamenti, vincere a Saronno ci dà tanto morale. Siamo comunque ancora tanto indietro, dire dove potremmo arrivare al momento è difficile”. Così l’allenatore dell’Asd Ceriano, Massimo Rampinelli, dopo la vittoria in amichevole oggi pomeriggio al centro Matteotti saronnese contro i locali del Fbc Saronno (Eccellenza), 1-2.
Fbc Saronno-Asd Ceriano Laghetto 1-2
FBC SARONNO: Norrito, Vincenzi, Lorusso, Alletto, Hasanaj, De Vincenzi, Moretti, Tibaldo, Cocuzza, Panigada, Corona. Entrati nel corso della gara Cataldi, Cabezas, Viganò, Provasi, Cherubini, Serra, Favilla, Vaglio, Ruschena, Benedetti. All. Tibaldo.
ASD CERIANO LAGHETTO: Arrivabeni, De Giorgi, Mior, Molteni, Iorino, Lora, Marangoni, Cappellini, Casella, Schiavo, Bonoldi. Entrati nel corso della gara Copreni, Detoni, Pizzera, Lucianò, Stocchi, D’Onofrio, Bozzolan, Ronchi, Galbiati, Colucci, Carraro. All. Rampinelli.
Marcatori: 27′ pt Mior (C), 11′ st Ronchi (C), 35′ st Vaglio (S).
